Кейт Миддлтон ввела строгое и абсурдное правило для детей: вот что категорически запрещено наследникам принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей — 12-летнего Джорджа, 10-летнюю Шарлотту и семилетнего Луи. Для наследников в доме Уэльских введено одно правило, которое многим кажется абсурдным, но Кэтрин требует, чтобы его выполняли и не согласна сделать поблажку даже старшему сыну.

Во время съемок шоу "Путешественник поневоле" Уильям признался Юджину Леви, что ни у одного из его детей нет мобильных телефонов, добавив, что он и Кейт очень строго относятся к этому. Это настолько важно для Миддлтон, что когда Джорд перейдет в среднюю школу, родители будут искать для него заведение "с ограниченным доступом".

"Мы говорим с ним и объясняем, почему считаем, что это правильно", — заявил принц Уэльский.

Кейт считает, что телефоны усиливают тревожность, мешают сконцентрироваться на важном. "Наши смартфоны, планшеты и компьютеры стали источниками постоянного отвлечения, фрагментируя наше внимание и мешая нам уделять другим безраздельное внимание, которое требуется в отношениях", — говорила принцесса.

Миддлтон огорчает, когда люди, находящиеся с ней в одной комнате, погружены в смартфоны. Кейт не хотела бы, чтобы ее дети физически были рядом, а мыслями "разбросаны по десяткам приложений, уведомлений и лент".

Как отметила королевский биограф Дженни Бонд, Кэтрин и Уильям стараются не избаловать детей. И личный телефон — это то, что наследники Уэльских точно не получат. "Заметьте, эта линия будет становиться все труднее по мере того, как Джордж вступит в подростковый возраст", — поделилась Дженни Бонд.



