Синоптик предупредил Москву о снежном апокалипсисе

Снежный апокалипсис предрекли российской столице. За ближайшие двое суток сугробы в Москве могут вырасти до 50 сантиметров, предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Морозы в мегаполисе начнут ослабевать, а осадки усилятся уже во вторник. Аномальные снегопады начнутся 27 января, сугробы могут увеличиться минимум на 10 сантиметров. По словам метеоролога, среднерусскую возвышенность накроет облачность теплого атмосферного фронта. Ожидается до 22 миллиметров осадков, с ухудшением видимости до 1–4 километров.

Пик снегопадов придется на среду, 28 января. За 48 часов в столице выпадет до 31 миллиметра осадков, заключил метеоролог.