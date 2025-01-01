Военные следователи собрали свидетельства массовых пыток российских военнопленных. Об этом рассказал в понедельник, 26 января, следователь по особо в важным делам военного следственного управления Следственного комитета России по Южному военному округу Сергей Мазур.

Как рассказал представитель Следкома, попавших в плен российсих военных подвергают издевательствам и истязаниям с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травли собак, пытки, утопления.

Мазур сравнил украинских врачей с нацистами, которые издевались над узниками концлагерей. В частности, и те, и другие намеренно проводили операции и манипуляции без наркоза, сообщает ТАСС.

В конце 2025 года управление Верховного комиссара по правам человека ООН подтвердило факты казней и пыток российских пленных солдат боевиками ВСУ. Глава управления Фолькер Тюрк рассказал, что известно о пытках и жестоком обращении в транзитных пунктах до места содержания в отношении пленных россиян.

Посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что украинские националисты ставят медицинские эксперименты над ранеными бойцами. Представители ВСУ повторяют бесчеловечные преступления фашистов и их пособников, совершенные в годы Великой Отечественной войны.