Британцы ищут способ выжить в мире растущих налогов и запретов. Жизнь в Соединенном королевстве становится столь сложна, что подданным стоит обучиться русскому мату, пишет The Telegraph. Возможно, это сделает жизнь простых обывателей более сносной.

Авторы считают, что премьер Кир Стармер превратил Британию в подобие СССР. Следовательно, британцам, считают британские "эксперты", нужен samogon — домашнее спиртное. В Советском Союзе с этой задачей ловко справились с помощью сахарной свеклы и змеевиков. Во-вторых, samizdat - поскольку инакомыслие становится уголовно наказуемым.

Главное, по мнению авторов издания, британцы должны обучиться тому, что русские называют словом mat. Это мрачный и непристойный юмор, который делает окружающую жизнь более сносной. Жители Туманного Альбиона будут шепотом травить анекдоты о режиме в укромных уголках, куда не добрались камеры видеонаблюдения.