Роскомнадзор объяснился насчет блокировки сайтов с ГДЗ

Решения о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) предстоит принимать уполномоченным органам власти или судам. Об этом рассказали в понедельник, 26 января, в Роскомнадзоре.

Минпросвещения подготовило поправки, запрещающие распространять в интернете готовые решения домашних заданий из школьных учебников и решения заданий всероссийской олимпиады школьников. В ведомстве отмечали, что такие ГДЗ снижают мотивацию учащихся самостоятельно изучать материал, из-за чего качество знаний и навыков школьников ухудшается.

Однако согласны с этим не все, в том числе в думском комитете по информационной политике. Депутат Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что "помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией – это чересчур". Вместо блокировки сайтов с ГДЗ парламентарий призвал разгружать школьную программу и "делать так, чтобы подготовка к экзаменам не вызывала у детей желание зубрить или списывать".

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в разговоре с ТВЦ назвал бессмысленной идею ограничить сайты с готовыми домашними заданиями. Политик отметил, что современные дети чаще всего списывают с помощью искусственного интеллекта, который в России никто не запрещает. По его словам, блокировка сайтов с ГДЗ выглядит как борьба с "ветряными мельницами", которая не решит проблем образования.

На этом фоне Роскомнадзор напомнил, что решение о блокировке сайтов с ГДЗ в случае принятия закона о запрете информации в сфере образования должен принимать компетентный в данной сфере соответствующий орган власти, сообщает РИА Новости.