Анжелика Тартанова, лишившаяся половины черепа, пришла к Борисову и народ ахнул: вот что стало с красавицей-моделью

Модель Анжелика Тартанова пропала в конце ноября. Оказалось, что избитая до полусмерти девушка попала в больницу. Несколько дней она провела в коме, врачи удалили ей часть черепа. Спасти жизнь Анжелике удалось, но она забыла все, что произошло перед комой.

Сейчас самое страшное позади: угрозы жизни больше нет, но память девушки пока не восстановилась. Анжелика пришла на шоу Дмитрия Борисова и рассказала, что произошло, и как она себя чувствует. Зрители в студии ахнули, когда вышла Анжелика. От красавицы с длинными волосами не осталось и следа.

"Самочувствие получше, но не так, как хотелось бы, конечно. Передвигаюсь уже сама, но пока плохо. Голова болит, периодически. Болит все тело", — поделилась Тартанова.

У модели все еще проблемы с памятью. Она не знает, что произошло перед избиением. "Все, что было до этого, помню. Например, свою карьеру фотомодели. А вот, что не так давно произошло, не помню вообще. Просто фрагменты какие-то — люди, знакомые… больше ничего", — рассказала Анжелика.

Девушка знает, что жила с Дмитрием Кузьминым, которого обвиняют в избиении, но не может и предположить, из-за чего мужчина на нее напал. Более того, Тартанова говорит, что Кузьмин хороший человек и никогда ранее не делал ей ничего плохого.

"Просто удар, и непонятно почему. И до сих пор у меня шок. Вроде бы ничего такого плохого не было. Ну, были там, может, какие-то мелочи, но чтобы вот так…" — недоумевает модель.

При этом сомнений в том, что на нее напал именно Дмитрий у Анжелики нет. Мужчина же не комментирует ситуацию и не помогает бывшей сожительнице.

"Знакомые говорили, что он приезжал, но приезжал просто так: приехал, посмотрел, и все. Я не знаю, почему он не помогает. Для меня это странно на самом деле", — отметила Тартанова.