Собянин: В Савеловском районе передан под заселение первый ЖК по реновации

Сергей Собянин сообщил в своем канале, что в Савеловском районе передан под заселение первый ЖК по программе реновации.

Как уточнил мэр, больше тысячи москвичей переедут в новые комфортные квартиры. Расположен жилой комплекс на 2-й Хуторской улице.

В новостройках 517 квартир и подземный паркинг. Дома оснащены автоматизированной системой контроля и учёта потребления энергоресурсов, подключены к индивидуальному тепловому пункту. В зонах общего пользования создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

Подробности - в посте главы города.