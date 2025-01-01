Выяснилась причина крупного сбоя у российских авиакомпаний

Пассажиры не могут приобрести, обменять или вернуть билеты, а также оформить дополнительные услуги у ряда авиакомпаний России. Об этом стало известно в понедельник, 26 января.

Как пишут "Известия", на проблемы жалуются "Аэрофлот", "Победа", AZUR air, "Ямал". При этом "Аэрофлот" уточняет, что сбой произошел в связи с неполадками в системе бронирования Leonardo.

Госкорпорация Ростех, создатель Leonardo, подтвердила сбои в работе сетевой инфраструктуры, подчеркнув, что проблемы возникли на стороне провайдера — компании "Сирена Трэвел".

Предпринимаются меры по устранению неполадок и возвращению к привычному режиму работы.

В июле 2025 года в работе систем "Аэрофлота" также наблюдался сбой — его списали на хакерские атаки. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

В сентябре была нарушена работа ряда европейских аэропортов. Агентство Европейского союза по кибербезопасности утверждало, что произошло это из-за внешнего вмешательства. Расследованием занялись правоохранительные органы.