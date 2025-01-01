Песков объяснил, чем Малайзия импонирует России

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 января, встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, который прибыл в нашу страну с частным визитом. Как уточнила пресс-служба Кремля, встреча прошла в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Малайзия видит необходимость выстраивания отношений, исходя из взаимного доверия и учета интересов друг друга.

Представитель Кремля отметил в интервью телеканалу "Россия 1", что "Малайзия импонирует нам своим видением международного порядка, своим видением многополярности", поскольку "в этом плане мы существенно сходимся" и можем сформировать прочную основу для обсуждений на разном уровне.

В августе 2025 года султан Ибрагим побывал в Кремле. Политик выразил восхищение лидерскими качествами Владимира Путина и заверил, что Куала-Лумпур воспринимает Москву как партнера, которому можно доверять. Президент России в ответ напомнил, что трижды посещал Малайзию и приобрел самые добрые впечатления.

В июле 2025 года Малайзия принимала саммит глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел там ряд важных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.