Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с верховным правителем Малайзии - султан Ибрагим находится в России с частной поездкой.

Лидеры неформально пообщались в Государственном Эрмитаже. Российский президент вместе с директором музея Михаилом Пиотровским провел для своего гостя экскурсию по залам и апартаментам Зимнего дворца - бывшей официальной резиденции российских императоров. В собрании Эрмитажа есть и артефакты с малайзийской историей - султану показали кинжал с изогнутым клинком.

Затем Владимир Путин и султан Ибрагим продолжили разговор в ходе рабочего завтрака - он прошел в Арапском зале, также известном как Большая столовая. Там при династии Романовых устраивались как семейные обеды в узком кругу, так и с приглашенными гостями.