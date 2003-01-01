Что стало с могилой Леонида Филатова спустя 22 года после похорон

Леонид Филатов умер 26 октября 2003 года в возрасте 56 лет. Последние годы жизни он сильно мучился от проблем со здоровьем. Еще в 1993 году у актера случился инсульт, а спустя четыре года ему удалили почку. Более двух лет он провел на гемодиализе. Затем артисту провели операцию по пересадке донорской почки.

Осенью 2003-го Филатов сильно заболел. У него развилась двусторонняя пневмония. Врачи введи актера в искусственную кому, чтобы поддержать организм в борьбе с болезнью. Но спасти Леонида Алексеевича не удалось.

Его смерть стала потрясением для коллег, близких и многочисленных поклонников. Похоронили артиста на Ваганьковском кладбище, прямо напротив центрального колумбария. И сейчас, 22 года спустя, могилу Филатова навещают часто, это заметно по свежим цветам у памятника.

Могила Филатова представляет собой небольшой участок с затейливой оградкой и внушительным надгробным памятником, на котором артист предстал в полный рост, а за его спиной — арка кулис.

(Смотрите фото на сайте "ТВ Центра")

Однако время берет свое, скамейка у могилы покосилась, а цветы от поклонников убирают редко, так они и лежат засохшие. Могильный камень Леонида Филатова украшают слова: "Чтобы помнили". Именно он стоял у истоков этой передачи, посвященной знаменитым, но забытым артистам.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>