Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с критическими заявлениями в адрес бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который призвал Европу к восстановлению сотрудничества с Россией.

Как указывал Шрёдер в статье для Berliner Zeitung, необходимо избегать демонизации России. Он подчеркнул, что Германии важно стараться восстановить энергетические связи с российской стороной.

По мнению эстонского министра, "даже намеки на возобновление энергетического сотрудничества — это просто ужас". Цахкна в социальной сети Х высказал крайнее недовольство тезисами, изложенными в статье Шрёдера, особенно заострив внимание на призыве избегать "демонизации".

Ранее глава германского кабмина Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и отметил, что взаимоотношения с ней нужно налаживать, восстанавливая утраченный баланс. С аналогичными призывами несколько раз выступил президент Финляндии Александр Стубб, а французский лидер Эммануэль Макрон пообещал предпринять конкретные шаги, чтобы возобновить общение с Москвой.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что высказывания некоторых европейских политиков идут вразрез со ставшей уже привычной агрессивной антироссийской линией Европы. Он признался, что его "удивили "европейские миротворцы".