Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с жесткой критикой в адрес предводителя киевского режима Владимира Зеленского, который высказал европейским союзникам недовольство на форуме в Давосе.

У итальянского политика вызвало недоумение то, что "Зеленский после всех денег, усилий и помощи еще смеет жаловаться". Сальвини напомнил главе киевского режима суровую реальность: "Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, авторитет и достоинство".

Вице-премьер Италии призвал Зеленского как можно скорее подписать мирное соглашение с Россией, поскольку в любом случае "придется выбирать между поражением и разгромом", сообщает ТАСС.

Ранее западные СМИ, комментируя истеричные обвинения Зеленского в адрес европейских спонсоров, писали, что утративший легитимность президент Украины окончательно продемонстрировали миру неадекватность и оторванность от реальности. Главе киевского режима попеняли на чудовищную неблагодарность и политическую близорукость.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предупреждал, что незавидный конец ждет Зеленского — за сделку с Соединенными Штатами по украинским недрам его повесят на Майдане, как в свое время расправились в Италии с диктатором Бенито Муссолини.