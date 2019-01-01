Юлия Меньшова открыто выступила против назначения ​​Богомолова ректором Школы-студии МХАТ

Министр культуры России Ольга Любимова 23 января назвала имя режиссера, который после смерти Игоря Золотовицкого назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Им оказался Константин Богомолов.

При этом с 2019 года муж Ксении Собчак является художественным руководителем Московского драматического театра на Бронной, а два года назад он возглавил Театр-Сцену "Мельников".

Любимова выразила надежду, что создатель сериала "Содержанки" справится с новой работой, ведь он является режиссером театра и кино, драматургом, сценаристом, чей вклад в творчество занимает значимое место в современном культурном пространстве России.

Однако назначение не приняли выпускники Школы-студии МХАТ. Они написали открытое письмо в адрес министра культуры, высказавшись против назначения ректором Богомолова.

"Традицией является открытые выборы преемника воспитанника школы всем мхатовским сообществом. Нарушение этих традиций ведет к разрыву преемственности, неизбежному упадку и забвению нашего семейного прошлого, допустить которое не представляется нам возможным", — говорится в обращении.

Юлия Меньшова поддержала письмо, отметив, что и она, и ее родили учились в Школе-студии МХАТ, поэтому ей небезразлична судьба заведения. "Очень поддерживаю. И очень прошу внимания со стороны нашего министра к этому обращению, как выпускница Школы-студии МХАТ, которую закончили и мои родители", — написала Меньшова в своем Telegram-канале.

