В воронежской больнице умерла еще одна женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки украинских беспилотников в ночь с 10 на 11 января. Тот налет дронов на город оказался одним из самых сильных с начала спецоперации.

Как рассказал глава Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, раненую доставили в больницу после налета БПЛА и сразу прооперировали. Медики предпринимали все необходимые меры, чтобы помочь пожилой пациентке восстановиться. Однако спасти ее не удалось.

Гусев выразил соболезнования родным и близким умершей. Она стала второй жертвой атаки БПЛА, предпринятой украинскими националистами в ночь на 11 января. Первая умершая пострадала при падении обломков дрона на дом и не выжила, несмотря на операцию и все усилия врачей.

Очередное страшное преступление ВСУ против мирных жителей было совершено в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо рассказал, что националисты нанесли удар по машине скорой помощи, которая спешила к больному. Все медики погибли.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что более сотни россиян, в том числе восемь несовершеннолетних, получили ранения при ударах Вооруженных сил Украины по российским субъектам в новогодние каникулы. 45 человек, включая троих детей, погибли.