Предводитель киевского режима Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией в Абу-Даби из страха рассердить президента США Дональда Трампа. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет Financial Times, готовность Зеленского вести переговоры с россиянами обусловлена отчасти тем, что он не желает разозлить Трампа.

Утративший легитимность президент Украины не может игнорировать и тот факт, что украинцы крайне устали от боевых действий, в которых киевский режим проигрывает.

При этом отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис отмечал, что Зеленский находится на грани срыва из-за сильного давления Вашингтона: переговоры ведут Россия и Соединенные Штаты как "старшие партнеры", а Украине приходится молча принимать их условия.

Сведений о прошедших в Абу-Даби переговорах между представителями России, Украины и США пока немного. Кремль отказывается опубличивать повестку и детали. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что "вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то пытаться достичь".

Источники утверждали, что в Абу-Даби были представлены четыре документа, которые, как предполагается, должны лечь в основу мирного договора. Один из документов касается полного ухода ВСУ из Донбасса, как того требует российская сторона.