43-летняя Бородина нашла способ родить ребенка от Сердюкова: "Я хочу малыша"

Ксения Бородина в третий раз вышла замуж в начале лета. Бывшая ведущая "Дома-2" уверяет, что Николай Сердюков — мужчина ее мечты: заботливый, внимательный, любящий. Звезда ТВ настолько сильно любит мужа, что готова в 43 года родить от него.

Бородина даже нашла способ завести ребенка без рисков для здоровья. Правда, подробности она пока не раскрывает.

Телеведущую часто спрашивают о желании вновь стать мамой, на что она отвечает утвердительно. Но при этом несколько раз Ксения давала понять, что в ее возрасте есть некие риски. Звезда "Дома-2" заявила, что для нее важнее всего собственное здоровье, и намекнула на желание прибегнуть к суррогатному материнству. По крайней мере, пользователи Сети именно так расценили слова Бородиной о "любых способах".

"Я считаю, что рождать нужно в осознанном возрасте, когда морально готова стать мамой. И если здоровье позволяет сделать это за 40, то почему бы этого не сделать. И любыми способами. Если хочешь ребенка, главное — не рисковать своим здоровье. А так, быть мамой — это ни с чем не сравнимое чувство для меня, и конечно, я хочу малыша", — заявила Ксения, чем обрадовала поклонников. Народ уверен, что в ближайшее время Бородина станет мамой.

Напомни, Ксения Бородина воспитывает двух дочерей. Марию она родила от первого мужа Юрия Будагова, а Теону от второго — Курбана Омарова. Подрастает дочь и у Сердюкова.

