Практически на всех участках фронта наши войска нанесли украинским вооруженным формированиям поражающие удары и закрепились на более выгодных позициях.

На Харьковском направлении расчеты самоходок "Гиацинт" группировки "Север", выполняя задачи по созданию зоны безопасности вдоль наших границ, уничтожили вражеские бронетехнику, укрепления и пункты управления БПЛА. Кадры объективного контроля подтвердили - все цели поражены.

В Херсонской области точным ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидирована замаскированная в лесопосадке на правом берегу Днепра радиолокационная станция боевиков.