Новые примеры героизма российских бойцов в зоне спецоперации. Лейтенант Роман Зуев со своим подразделением, несмотря на артобстрелы и атаку ударных беспилотников, уничтожил два вражеских блиндажа, два минометных расчета и пять боевиков. Это позволило развить наступление на важном тактическом направлении.

Ефрейтор Алексей Галкин в ходе штурма позиции ВСУ ворвался в окопы и, ликвидировав двух радикалов, удерживал рубеж до подхода основных сил. Опорник противника был взят без потерь с нашей стороны.