ПВО сбила 19 украинских дронов над российскими регионами в ночь на 27 января

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 9 дронов ВСУ сбито над территорией Курской области. Пять беспилотников уничтожено над Краснодарским краем, три - над акваторией Азовского моря. По одному беспилотному летательному аппарату ликвидировано над Орловской и Белгородской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что минувшим вечером ВСУ нанесли очередной удар по Шебекинскому округу. В городе Шебекино мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован. На месте атаки осколками посечен фасад частного дома и повреждена кровля постройки.