Нанесенный из РСЗО удар оказался такой силы, что грохот от разрыва снарядов услышали жители не только Запорожья, но и нескольких пригородов. За минувшие сутки российские военные поразили еще ряд объектов энергетической инфраструктуры, которые использовались для нужд ВСУ. Также уничтожены схроны боеприпасов, места сборки дронов и пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах.

Системы реактивного залпового огня "Град" выполняют многофункциональные задачи на всех направлениях спецоперации. Поддерживают огнем штурмовые группы, наносят поражение технике и живой силе противника. Без артиллерии на войне никуда.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом участке ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Также уничтожены две станции РЭБ. Во дворе одного из частных домов была обнаружена британская самоходная артиллерийская установка.

В зоне ответственности "Севера" у противника - так же минус 150 солдат. Группировка "Запад" лишила киевский режим еще 200 защитников и двух артиллерийских орудий западного производства. "Восток" вывел из строя 350 боевиков. Самые большие потери за минувшие сутки враг понес в секторе работы подразделения "Центр".

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, бронетранспортер Stryker производства США, 12 боевых бронированных машин и пять автомобилей", - сообщили в группировке.

Успешно на всех направлениях наши продвигаются при поддержке с воздуха. Операторы БПЛА с помощью дронов проводят разведку и наносят точечные удары. Один из наших аппаратов, предположительно управляемых через систему американской спутниковой связи "Старлинк", устроил серьезный переполох в Киеве и не на шутку напугал командование ВСУ. В Минобороны Украины теперь ломают голову, как же противостоять дронам-призракам, которые невозможно засечь.

Более двух часов киевляне в разных частях города могли со всех ракурсов снимать то, что в соцсетях назовут неуловимым русским дроном. Беспилотный летательный аппарат-разведчик несколько часов беспрепятственно на низких высотах кружил над украинской столицей. Вел осмотр объектов в режиме реального времени, корректировал маршрут по ходу полета. Так дроны применяют для подготовки последующих ударов. Украинские СМИ сообщают: БПЛА был оснащен терминалом Starlink и поэтому оставался неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы. Системы ПВО не сработали.