Путин встретился в Эрмитаже с губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Владимир Путин провел в Эрмитаже рабочие встречи с губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Александр Беглов доложил президенту о реализации ряда городских проектов. Так, в следующем году запланировано возвести 11 новых предприятий и запустить не менее пяти инновационных центров. Все это позволит создать восемь тысяч рабочих мест. Объемы промышленного производства продолжают расти . Наиболее динамично - в обрабатывающей и оборонной отраслях. От имени ветеранов Беглов поблагодарил президента за поддержку инициатив, связанных с сохранением памяти о блокаде Ленинграда.

С Александром Дрозденко Владимир Путин, в частности, обсудил меры по поддержке участников СВО и их семей. Губернатор региона рассказал о комплексной программе реабилитации военнослужащих, получивших ранения. Они будут получать не только необходимое лечение, но и проходить обучение, после чего трудоустраиваться по выбранной специальности.