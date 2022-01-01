В правительстве стартовали традиционные встречи с представителями парламентских фракций перед ежегодным февральским отчетом в Государственный думе.
26 января состоялась первая консультация с депутатами "Единой России" - партией, которая представляет парламентское большинство. Премьер поблагодарил за четкую и слаженную работу, направленную на решение самых актуальных вопросов, которые волнуют россиян: помощь семьям с детьми, развитие дорожной сети, капитальный ремонт школ, продолжение газификации.
Еще одно важное направление - подготовка бюджета. Депутаты активно взаимодействовали с кабмином.
"Поправки, которые были выдвинуты "Единой Россией", позволили дополнительно выделить свыше 174 млрд рублей на целый ряд социально значимых направлений. Многое также делается в рамках реализации вашей народной программы. Десятки поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садиков – это объекты, которые в первую очередь повышают качество жизни людей. Еще одно очень важное, безусловно, направление деятельности – это всесторонняя поддержка наших защитников Отечества и, конечно, их семей. Знаю, что каждое предложение в этой сфере депутаты рассматривают максимально внимательно и оперативно. В прошлом году "Единая Россия" инициировала целый пакет законов, которые расширили социальную защиту бойцов", - отметил Мишустин.
"Сейчас в нашем парламенте, в Думе идет такая заинтересованная, предметная, постоянная работа с правительством. Это отмечают и другие фракции, с которыми мы тоже взаимодействуем. Главным приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и их близких. С начала 2022 года принято 154 закона, из них 30 – в прошлом году. Это совместная работа. Это особенно важно и ценно", - указал Владимир Васильев, руководитель фракции "Единая Россия".