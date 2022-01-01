В правительстве стартовали традиционные встречи с представителями парламентских фракций перед ежегодным февральским отчетом в Государственный думе.

26 января состоялась первая консультация с депутатами "Единой России" - партией, которая представляет парламентское большинство. Премьер поблагодарил за четкую и слаженную работу, направленную на решение самых актуальных вопросов, которые волнуют россиян: помощь семьям с детьми, развитие дорожной сети, капитальный ремонт школ, продолжение газификации.

Еще одно важное направление - подготовка бюджета. Депутаты активно взаимодействовали с кабмином.