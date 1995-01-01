Свадьба с братом и предательство родной матери: как сложилась судьба Анны Большовой

Анна Большова 26 января отмечает 50-летие. Она стала звездой в нулевых, сыграв Наташу в сериале "Остановка по требованию". Девушку начали узнавать на улицах, а новые главные роли в фильмах и сериалах только множили популярность. Театралы обожают Большову за роль Кончиты в культовой рок-опере "Юнона и Авось" в "Ленкоме".

При этом личная жизнь актрисы окутана множеством слухов. К примеру, мачеху Большовой много лет считали главой секты, а брак Анны с младшим братом и вовсе поразил поклонников.

Анна родилась в обычной московской семье, отец был ученым-физиком, мать — врачом. К актерской профессии имела отношение лишь бабушка по материнской линии, которая блистала в провинциальных театрах и даже работала с отцом Лии Ахеджаковой, служившим режиссером в Майкопе. Однако уже в седьмом классе Анна поступила в театральный лицей "Арлекин", а через год перевелась в ГИТИС на экспериментальный курс при режиссерском факультете, где изучала одновременно и общеобразовательные предметы, и актерское мастерство. В 1995 году Большова окончила РАТИ и была приглашена в Театр имени Гоголя, а в 1998 году стала участвовать в спектаклях "Ленкома".

И если как актрисой Большовой многие восхищаются, то ее личная жизнь до сих пор вызывает множество пересудов. Замужем артистка была дважды. Ее первым супругом стал ее же сводный брат, Антон Канаев, сын Анны Евгеньевны Большовой — второй жены ее отца. Кровных связей между молодыми людьми не было, и пара решила создать семью, как только Канаеву исполнилось 18 лет. Анна была старше избранника на семь лет. Брак рухнул через четыре года.

"Ничего особо нас не объединяло, может, я уже созрела до пополнения семьи, а он еще был слишком юн", — говорила в одном из интервью актриса.

При этом с мачехой, а по совместительству и свекровью, у Анны сложились прекрасные отношения. Актриса видела, насколько счастлив отец с новой любовью, как много у них общего, и сразу приняла этот союз.

"Свою мачеху я очень люблю и называю своей второй мамой", — рассказывала Анна.

Когда об Анне Евгеньевне поползли слухи, что она является главой секты, которая выманивает у людей деньги и имущество, актриса поддержала мачеху. Говорили, что вначале в эту секту попала мать артистки, а кончилось все тем, что ее глава увела из семьи Леонида Большова.

"То, что дальше стало происходить, это была какая-то неадекватная мамина месть, все границы были сметены. Потом полилась грязь в газетах. И то, что истина абсолютно искажена, а источник псевдоинформации — твой родной человек, было очень болезненно", — делилась звезда кино.

Подробностей происходящего Анна никогда не раскрывала, лишь заявила, что знает, какие мотивы у ее матери. Общаться с мамой Большова прекратила, и уже больше 20 лет мать и дочь не разговаривают.

По словам актрисы, этот скандал с сектой очень негативно сказался на ее карьере. Многие режиссеры и продюсеры не хотели связываться с ней, потому что она якобы "сектантка".

Но постепенно скандал улегся, а Большова вышла замуж во второй раз — за художника Александра Макаренко, с которым ее познакомила мачеха. Мужчина также был в разводе, а с Анной у него нашлось много общих интересов, хоть, по словам актрисы, он и оказался полной ее противоположностью по характеру.

В 2008 году у Анны и Александра родился сын Даниил. После появления первенца пара часто ссорилась, и в итоге брак распался. В настоящий момент Анна Большова в разводе, но поддерживает с бывшим супругом хорошие отношения ради сына.

