Москва ожидает, что работа на экспертном уровне в рамках рабочей группы Россия — США — Украина будет продолжена в течение недели. Об этом рассказал в понедельник, 26 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил нежелание вдаваться в подробности о переговорах, которые состоялись в Абу-Даби, тем, что пока "это начало работы", а "фрагментарно обсуждать какие-то пункты повестки было бы неверно".

При этом на вопрос о возможной корректировке состава делегации России Песков ответил, что это зависит от президента. Однако "пока никаких не было индикаций на этот счет", сообщает РИА Новости.

Между тем источники рассказали, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией в Абу-Даби из страха рассердить президента США Дональда Трампа. Кроме того, Киев не может игнорировать усталость украинцев от безрезультатных для них боевых действий, в которых киевский режим проигрывает.

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что Киев поймет необходимость устойчивого мира. Москва стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого, но продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выражает готовность к урегулированию конфликта дипломатическим путем.