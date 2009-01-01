Россиянам объяснили, стоит ли бояться вируса Нипах

Риск завоза туристами вируса Нипах в Россию имеется. Это подтвердила в понедельник, 26 января, кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

Комментируя вспышку вируса Нипах в Индии, эксперт пояснила, что распространиться он может только с людьми. Если человек заболел в Индии, например, за день-два до возвращения, он может въехать в Россию в инкубационный период, пока симптомы еще не проявились.

Это вариант, при котором "инфекцию можно завезти на территорию России, а здесь она может распространяться между людьми", рассказала Компанец. Однако она успокоила россиян, заверив, что в сравнении с COVID-19 вирус Нипах не является высококонтагиозным и передается не так эффективно.

По словам вирусолога, "завезти можно все что угодно", поэтому медикам "главное — знать хотя бы примерно, с чем мы имеем дело: откуда человек вернулся, где он был", сообщает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с распространением смертельного вируса находится на контроле у ведомства, а также заверили, что в распоряжении российских специалистов имеется достаточно тестов для выявления этого заболевания. Пока в нашу страну эту инфекцию не завозили.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупреждал, что специалистам известен перечень из 36 инфекций, способных спровоцировать новую пандемию. В первую очередь опасность представляет "грипп свиной, который был в 2009 году, 2019 году". Кроме того, может возникнуть пандемия метапневмонии – вируса, который напомнил о себе в начале 2025 года на севере Китая. Нельзя забывать и про экзотические болезни.