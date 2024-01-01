В ЕС расширили ограничения на передвижения российских дипломатов

В Евросоюзе приняли решение ограничить перемещение российских дипломатов по территории интеграционного объединения. Об этом заявили в понедельник, 26 января, в посольстве России в Нидерландах.

Как уточнила дипломатическая миссия, она была официально проинформирована о введении нового порядка передвижения, который рассматривает "как очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права".

В российском посольстве в Вене подтвердили получение ноты Министерства иностранных дел Австрии про уведомительный порядок въезда и транзита сотрудников дипломатического, административно-технического или служебного персонала, не аккредитованных в стране, сообщает РИА Новости.

В 2024 году власти Польши решили ограничить передвижения дипломатов России. Вслед за этим российский МИД предупредил, что ответ Москвы не замедлит и буквально отрикошетит на польских дипломатов.

В Кремле напомнили, что российские дипломаты уже были ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне, а также заявили, что европейцы не забыли, как строить стены.