Макаров увез дочь Леры Кудрявцевой из Москвы: вот что произошло

Лера Кудрявцева минувшим летом разрыдалась на публике и заявила, что годами спасает мужа от алкоголизма. Якобы Игорь Макаров уходит в запои и даже лечение ему не помогает. Заговорила ведущая после очередного срыва супруга.

Спортсмена такие откровения жены взбесили, он в очень грубой форме попросил ее замолчать. Семейные разборки Лера и Игорь транслировали в Сети. Поговаривали, что пара на грани развода. Но ведущая и хоккеист смогли совладать с эмоциями и преодолели трудности. Они снова стали вместе появляться на публике, а Лера больше не жаловалась на мужа.

Более того, похоже Макаров смог побороть пагубное пристрастие, ведь телеведущая разрешила ему увезти дочь в путешествие. Хоккеист отправился с Машей в Великий Устюг. Семилетняя девочка впервые прокатилась на поезде.

Игорь счастлив провести время с дочкой, на своей странице в соцсети он показал фотографию, на которой запечатлел себя и дочь возле теремка "Маша и медведь". "Главное, что дочка довольна", — заявил спортсмен.

Затем Макаров отвел Машу в дом Деда Мороза. Но там девочка хмурилась и не особо реагировала на рассказы "дедушки". "Мне по ходу больше зашло!" — пошутил хоккеист.

Отметим, что год начался у дочери Кудрявцевой захватывающе. Девочка уже успела побывать с мамой в Дубае, а после слетала в Таиланд и Сингапур.

