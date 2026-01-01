Более 23 тысяч гостей посетили "Зимний день московского спорта"

В воскресенье, 25 января, в "Лужниках" прошел праздник "Зимний день московского спорта", мероприятие объединило более 23 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Массовая зумба на морозе, адаптированный зимний волейбол и творческие мастер-классы – таким запомнился гостям праздник "Зимний день московского спорта", который собрал более 23 тыс. человек на территории олимпийского комплекса "Лужники" 25 января. Фестиваль, организованный столичным департаментом спорта, стал частью масштабного проекта "Зима в Москве", – говорится в сообщении.

Насыщенная программа прошла более чем на 15 тематических площадках.

"Гости смогли сыграть в снежный дартс, боулинг, зимний волейбол, бочче, керлинг, освоить дриблинг с шайбой на искусственном льду, посоревноваться в конкурсе "Командные лыжи", прокатиться на VR-сноуборде, преодолеть полосы препятствий, а также поучаствовать в массовой тренировке по зумбе. Особенностью праздника стали неожиданные адаптации летних спортивных игр, например волейбола, к холодному сезону", – добавили в пресс-службе.

Любители спокойного отдыха могли посмотреть фильмы в зимнем кинотеатре и посетить фан-встречи с известными спортсменами. Кроме того, для всех состоялся концерт с участием популярных артистов.

Спортивный фестиваль "Зима в "Лужниках", который проходит в рамках проекта "Зима в Москве", продлится до февраля 2026 года.