Глава СПЧ призвал исключать из школ за "неуд" по поведению

Подавляющее большинство участников эксперимента по введению оценок за поведение школьников положительно относятся к этой инициативе. Об этом рассказал председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Как уточнил Фадеев, за такую оценку высказалось более 78% обучающихся, 73% педагогов и более 87% родителей, пишет "Российская газета". Однако глава СПЧ призвал не забывать, что это "деликатная, сложная история", поэтому пока рано говорить о повсеместном введении оценок за поведение на постоянной основе.

При этом Фадеев выразил убежденность в том, что обладателей неудовлетворительной оценки за поведение — систематических нарушителей школьной дисциплины, которые регулярно срывают уроки, постоянно оскорбляют учителей и нападают на них — необходимо отчислять из школ.

Ранее сообщалось, что с 2025-2026-го учебного года в шести российских регионах пройдет эксперимент, в рамках которого школьникам будут выставлять оценки за поведение. Тестировать эту модель будут в Луганской Народной Республике, Мордовии, Чечне, а также в Новгородской, Ярославской и Тульской областях.

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что подростков, которые регулярно совершают насильственные преступления, необходимо признавать полностью дееспособными посредством принудительной эмансипации – это даст возможность привлекать их к ответственности как взрослых людей.