Виталина Цымбалюк-Романовская показала себя после пластической операции: "Снова завидная и красивая невеста" 

Бывшей жене Армена Джигарханяна уже 47 лет. Виталина Цымбалюк-Романовская признается, что сохранять молодость и красоту ей становится сложнее.

Тем не менее пианистка не бегает по косметологам, она пока не готова к уколам красоты. Цымбалюк-Романовская уверяет, что ее не огорчают ни морщины, ни тонкие негустые волосы. Да и макияжем она в повседневной жизни почти не пользуется. "ВВ-крем и подкрашенные ресницы", — так Виталина описывает свой простой ритуал красоты.

Зато артистка решилась на операцию. Оказывается, пару лет назад Виталина побывала у хирурга, но мало кто заметил, что она изменилась.

"Последние годы меня расстраивали веки. И перед тем, как забеременеть, я сделала блефаропластику. Я понимала, что будут бессонные ночи, что веки обратно не поднимутся и что в ближайшие 5-10 лет я не буду пугать ребенка послеоперационным видом", — призналась пианистка.

А изменений народ не заметил, потому что Цымбалюк-Романовская не пыталась перекроить себя, ей было важно не потерять лицо. В итоге вмешательство было минимальным. "Я попросила хирурга сохранить мой взгляд, ничего не перетягивать, только убрать лишнее. А уколов я по-прежнему избегаю пока что..." — поделилась Виталина в своем приватном Telegram-канале.

Опубликовала пианистка и фото после операции. На снимке Виталина выглядит прекрасно. Это оценили поклонники Цымбалюк-Романовской. "Снова завидная и красивая невеста!" — написал один из обожателей артистки.

