Отставка главы Мурманской области оказалась фейком

Публикации об отставке главы Мурманской области Андрея Чибиса не соответствуют действительности — губернатор остается на своем месте и продолжает работать. Об этом рассказали в понедельник, 26 января, в региональном оперштабе.

Слухи об отставке Чибиса появились в интернете накануне. Утверждалось, будто мурманский губернатор уволен "на фоне энергетического коллапса и дела о хищениях".

Однако в оперштабе области подчеркнули, что распространяемый в Сети скриншот популярного информационного агентства на эту тему — фейк и подделка, сообщает ТАСС.

Сам Чибис рассказал, что в Мурманской области идет работа с инфраструктурой электросетевого хозяйства — в регионе пять опор линий электропередачи обрушились из-за обледенения, метели и шквалистого ветра.

Как написал политик в своем Telegram-канале, рабочие готовят провод к монтажу на временных опорах. В ближайшее время на площадку прибудет еще один вездеход и снегоходы, чтобы доставить конструкции и материалы к месту сборки постоянных опор.

Регионы помогают Мурманской области восстановить электроснабжение. Из Ленинградской области и Карелии сюда отправили новые опоры линии электропередачи, приехали и специалисты из разных субъектов Федерации. В суровой тундре в нескольких километрах от областной столицы энергетики работают круглосуточно. Уже удалось вернуть свет и тепло в 80% домов, отключенных от снабжения из-за аварии.