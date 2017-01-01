Костромской губернатор велел разобраться с синоптиками за ошибочные прогнозы

Глава Костромской области Сергей Ситников во время еженедельного совещания в понедельник, 26 января, критически высказался о прогнозах метеорологов.

Как сообщается в Telegram-канале политика, Ситников отметил, что прогнозы Гидрометцентра о сильных морозах в регионе на прошедшей неделе не оправдались.

Костромской губернатор поручил "отработать вопрос с ведомством, поскольку каждое усиление режима – это дополнительные силы и средства, которые не используются".

Чтобы региональный бюджет не нес неоправданные и пустые расходы, "необходимы выверенные прогнозы", подчеркнул Ситников.

В 2017 году неточными прогнозами погоды активно возмущался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик требовал распустить Мосгидромет за то, что его сотрудники не предупредили о надвигающейся черной туче с дождем. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в ответ напомнил Жириновскому, что такое прогноз и в чем его отличие от факта.

Три года спустя в Гидрометцентре сослались на пандемию коронавируса, объясняя погрешность своих прогнозов. Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд отмечал, что "нужно знать абсолютно все состояние атмосферы, чтобы описывать, моделировать и прогнозировать". Однако ограничения из-за COVID-19 повлияли и на качество метеорологических прогнозов.