Вдова Игоря Золотовицкого не может смириться с его смертью: "Кольца я положила в гроб"

Игорь Золотовицкий скончался 14 января в одной из московских больниц. Актеру было 64 года. Несколько месяцев назад у него выявили рак желудка, болезнь развивалась стремительно. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище рядом с Евгенией Добровольской и Борисом Клюевым.

Вдова Золотовицкого Вера Харыбина на похоронах старалась держаться. Но за кажущимся спокойствием скрывалась огромная боль. О том, как она себя сейчас чувствует рассказал Валерий Баринов. По его словам, вдова ректора Школы-студии МХАТ отказывается говорить о супруге в прошедшем времени.

Актер в студи шоу "Звезды сошлись" пересказал недавний разговор с Харыбиной, и от слов женщины мурашки по коже. Так, Баринова заметил, что Вера и Игорь были "замечательной и красивой парой", но Харыбина неожиданно ответила: "Почему были? Мы есть. Кольца я положила в гроб".

Признание вдовы Золотовицкого поразило всех собравшихся. Многие стали шептаться, что это очень дурной знак.

Рассказал Баринов и о том, как уходил Золотовицкий. Актер не распространялся о своей болезни, а когда коллеги замечали, что он сильно похудел, Игорь в ответ лишь шутил.

"Что он болен, я узнал месяц назад… А мы с ним встречались, ничего я не заметил. О болезни сказал человек, с которым я просто недавно познакомился, но он имеет отношение к медицине, дружит с артистами", — поделился Баринов.

