Космонавт Олег Платонов прибыл в Звездный городок для реабилитации

Космонавт Олег Платонов прибыл в Звездный городок. Он провел на орбите более 5 месяцев в составе экипажа Crew Dragon. После приземления россиянин проходил реабилитацию в Хьюстоне.И вот теперь в Звездном городке начинается второй этап.

Для Олег Платонова разработана индивидуальная программа восстановления. Состояние здоровья космонавта оценят врачи разных профилей. Кроме того, специалисты проведут серию послеполетных исследований и научных экспериментов.

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon приземлился у побережья Калифорнии 15 января. В состав миссии вошли трое астронавтов NASA и наш Олег Платонов. Во время космической командировки россиянин провел провел ряд научно-прикладных исследований, а также выполнил ряд задач, необходимых для работы самой МКС.