Политолог Безпалько указал на главный вопрос переговоров в Абу-Даби

В какой формулировке обсуждается на данном этапе территориальный вопрос? Как относятся в США к просьбам Киева о перемирии? Может ли Украина умышленно затягивать переговоры, надеясь ещё больше вовлечь в конфликт европейские страны?

Итоги прошедших в Абу-Даби переговоров делегаций России, Украины и США Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Территориальный вопрос – главный и по сути единственный вопрос, о котором не могут договориться украинская и российская стороны. Вопрос выведения ВСУ с территории ДНР. Это является сейчас основным камнем преткновения", - отметил он.

