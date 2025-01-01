Призывы в адрес России не наносить ударов по объектам энергетической инфраструктуры почему-то однобоки. На это указал в понедельник, 26 января, глава государства Владимир Путин.

Российский лидер во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обсудил вопросы защиты от атак украинских националистов и работы сил противовоздушной обороны.

Дрозденко рассказал об эффективности системы ПВО, но отметил, что попытки Вооруженных сил Украины ударить по российской земле дронами не прекращаются. Владимир Путин в ответ заявил, что это действительно так — ВСУ бьют беспилотниками по энергообъектам, "а нас просят этого не делать" (цитаты по ТАСС).

В декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон предложил сторонам конфликта на Украине ввести на зиму мораторий на удары по объектам энергетики. Он утверждал, что "гражданская инфраструктура Украины, прежде всего энергетическая, остается под обстрелами России", но упомянуть страдающие от ударов ВСУ российские регионы забыл.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия хочет работать не на временное перемирие, которое стало бы очередным обманом и "запудриванием мозгов" со стороны киевского режима, а на постоянный мир, подкрепленный надежными гарантиями.