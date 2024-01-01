Продюсер назвал причины разрыва Лепса с невестой-внучкой: случилось кое-что серьезнее измен

25 января Аврора Киба объявила, что они с Григорием Лепсом расстались. На своей странице в соцсети студентка опубликовала черно-белое фото с певцом и сообщила, что они больше не пара.

"Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения", — написала Киба.

Что произошло, студентка объяснять не стала. Молчит и певец. Зато светские сплетники вовсю обсуждают новость. Так, свою версию причины разрыва огласил бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник. Он уверен, что никакого настоящего романа между 63-летним артистом и 20-летней девушкой быть не могло. Мол, только пиар и финансовый интерес. Продюсер в беседе с Woman заявил, что "проект" закрыли из-за окончания финансирования.

"Это же шоу-бизнес, тут ничего не делается так просто, чтобы влюбиться, надо уйти оттуда. Мы видим мираж, только то, что нам показывают. Ну какие, прости господи, измены со стороны Лепса? Я вас умоляю. Не было никакого романа, а значит и никаких измен", — заявил Леонид.

Напомним, в 2024 году певец появился на красной дорожке под ручку с юной красавицей Авророй. Девушке тогда не было и 20 лет. Довольный Григорий назвал ее своей невестой. С тех пор в Сети стали называть Аврору "невестой-внучкой" из-за внушительной разницы в возрасте.

Меж тем Лепс и Киба уверяли, что вот-вот станут мужем и женой. Студентка планировала свадьбу на берегу Индийского океана, а певец говорил, что исполнит любой каприз возлюбленной.

