Киеву, вероятно, придется пойти на компромисс в решении территориального вопроса как важного элемента урегулирования конфликта с Москвой. Такое мнение высказал в понедельник, 26 января, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По словам нидерландского политика, камнем преткновения в переговорном процессе остается "очень чувствительный вопрос территории". Генсек НАТО увязал его решение с предоставлением Украине гарантий безопасности, которых она настоятельно требует.

Рютте заявил, что "в конечном итоге только украинское правительство может решать по территории". При этом "для того, чтобы украинское правительство смогло охватить, что они могут принять в плане компромисса по территории, для них критически важно знать, что в дальнейшем русские не будут снова пытаться атаковать Украину", сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от требования полного вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса — это "является очень важным условием".

Однако предводитель киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом утверждал, что ВСУ не могут покинуть территорию Донбасса, потому что "это противоречит нашим законам". Киев, по словам утратившего легитимность президента Украины, не может "просто так вывести войска".