В Белом доме прокомментировали встречу РФ, США и Украины

Прошедшие трехсторонние переговоры в ОАЭ между Россией, США и Украиной в Белом доме назвали историческими. Об этом 26 января заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В прошлые выходные прошла многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер. Команда президента действительно усадила обе стороны этой войны за стол переговоров, чтобы продвинуться ближе к миру", — сказала Ливитт во время брифинга.

Она добавила, что президент США Дональд Трамп глубоко вовлечен в процесс и получает информацию о переговорах от спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, которые представили американскую сторону.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23–24 января. Делегацию от Москвы возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Киевскую делегацию возглавил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.