Axios: Дональду Трампу представят новые предложения по возможному удару США по Ирану

Президент США Дональд Трамп был готов отдать приказ о нанесении удара по Ирану на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Сотрудники Белого дома говорят, что возможность ударов по-прежнему рассматривается, хотя протесты по большей части подавлены", — уточнило издание. На этой неделе лидеру США могут представить новые варианты применения военной силы.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон следит за ситуацией в Исламской республике и направляет в регион значительные силы. В интервью для Axios 26 января заявил, что военная армада США вблизи Ирана уже превышает ту, что американские военные сформировали у берегов Венесуэлы.