День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января

Сегодня День воинской славы России, установленный в память о полном снятии фашистской блокады Ленинграда, которая продолжалась долгих 872 дня. Такого мировая история еще не знала. В осаде город на Неве сражался и выстоял. По уточненным данным, от голода, холода, болезней и постоянных обстрелов погибли более миллиона жителей. Во время наступательной операции Ленинградского и Волховского фронтов "Январский гром" враг был отброшен от стен города.

872 латунных листа. Тяжелые. Героическую летопись блокады ведут сотрудники мемориального комплекса и каждое утро меняют листы гранитного календаря. 872 дня мужества и суровых испытаний. Это самая продолжительная и кровопролитная осада города в 20-м столетии.

Нацисты не собирались брать Ленинград штурмом. Они хотели сровнять город с землей авианалетами и ударами артиллерии. Враг выпустил 150 тысяч снарядов. И каждый день жизни в блокадном Ленинграде - незримый подвиг его жителей. Пожарных, учителей, заводчан, библиотекарей. Каждую ночь при свете лучины в подвале публичной библиотеки ее сотрудники подбирали литературу для военных врачей, офицеров и партизан.

"Это были запросы, посвященные восстановлению разрушенных зданий, восстановлению репертуаров театров", - говорит Галина Михеева, главный научный сотрудник Российской национальной библиотеки, профессор.

Суп из лебеды, салат из одуванчиков, кофе из желудей. Ботанический институт выпустил пособие о диких растениях, которое в годы блокады спасло не только людей.

Сотрудники зоосада собирали в скверах и парках все съедобное. Голодая сами, они пытались накормить животных. Одной только Красавице - самой крупной тогда бегемотихе Европы - нужно было 40 килограммов корма в день. Опилки разбавляли жмыхом и отрубями. Ее смотритель Евдокия Дашина приносила из Невы 40 ведер воды, а во время бомбежек ложилась рядом и ласково успокаивала дрожащую Красавицу.

"Подвигом можно назвать, конечно, хотя бы потому, что все, кто здесь работал, были награждены медалью за оборону Ленинграда", - отметила Наталия Попова, лектор-методист просветительного отдела Ленинградского зоопарка.

Николаю было 12, когда началась война. В 14 на Балтийском заводе худощавый подросток уже помогал собирать минные тральщики. Они проводили корабли через минные заграждения. А специальные системы размагничивания - Коле доверили их устанавливать - делали корпус тральщика "невидимым" для подводных снарядов. Это спасло тысячи людей. Говорит - не герой, тогда все работали. А на груди медаль "За оборону Ленинграда".

Последняя страница блокадной летописи - 27 января 1944 года. Советская армия освободила город и отбросила врага. В день Ленинградской Победы небо над Невой озарил салют. Обессиленные, но не сломленные жители вышли на площади и набережные. Отблески праздничных огней видели и бойцы, которые гнали врага дальше. А затем наступила тишина, которую город мужества и славы не слышал с августа 41-го.