Детей убивали палками и молотками: зверства нацистов в "Освенциме"

Сегодня Международный День памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили нацистский концлагерь "Освенцим". Это был настоящий конвейер смерти, в котором убивали четыре с половиной тысячи человек в сутки. А всего от рук фашистов и их приспешников погибли около 6 миллионов евреев. Об этом нельзя забыть.

Сотрудники архива Минобороны признаются: с разными документами им приходилось знакомится, но читать свидетельства Холокоста без содрогания невозможно. Вот, например, донесение начальника политотдела Красной армии о массовом расстреле нацистами евреев в Шауляйском лагере. Заключенных самих заставляли рыть огромную яму, в ней же несчастных и расстреливали. Так только за один день нацисты уничтожили семь тысяч человек.

"Раненых детей, которые кричали, плакали, фашисты доставали левой рукой за волосы, а правой расстреливали из пистолета. В грудь, в голову, в живот. И выбрасывали обратно в яму", - говорит Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО РФ.

Это лишь один из эпизодов системного и последовательно уничтожения еврейского народа, организованного нацистами. Точное количество жертв Холокоста выяснить уже невозможно. На Нюрнбергском процессе говорилось о шести миллионах замученных и убитых. Уничтожение было поставлено Третьем Рейхом на поток, который обеспечивали лагеря смерти.

"Это специальные машины для убийства. То есть куда привозились эшелоны, газовые камеры и трупы в крематорий. Там вообще никто ничего не учитывал. То есть приходит эшелон, весь эшелон в течение двух часов утилизируется. Сколько в эшелоне людей, никто, в общем, даже и не считал", - рассказал Константин Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

Архивы Минобороны свидетельствуют - в лагерях смерти немцы зачастую выполняли роль лишь организаторов. Всю грязную работу выполняли приспешники нацистов из стран Европы и оккупированных советских республик. Выжившие в комплексе лагерей Треблинка рассказывают, как дети, зная, что их ждет смерть, просили, чтобы их расстреляли.

"Украинцы - прихвостни, говорили: “Ох, вы какие! Расстрел - это слишком хорошая смерть для “жидинят”. Нет, мы вас прикончим молотками”. И они били детей в лоб, по переносице молотком и уничтожали", - отметила Юлия Венгер.

В начале 1942-го на Ванзейской конференции нацисты обсудили меры по окончательному решению "еврейского вопроса". Это означало, что все евреи на территории Европы должны быть уничтожены. А немногим позже Гиммлер получил выволочку, что его концлагеря приносят мало прибыли. Это быстро исправили.

"Было поставлено на поток ограбление уничтожаемого еврейского населения. Все конфисковывалось и все поступало.., и все зафиксировано. Немцы - очень бюрократическая нация", - говорит Константин Залесский.

Настолько, что и самих людей в буквальном смысле разбирали на запчасти. Состригали волосы, вырывали золотые коронки, из человеческой кожи делали сувениры - все для нужд Третьего Рейха. То, что творилось в лагерях, считалось нацистами вполне нормальным, а даже забавным.

"Детей двух-пяти месяцев убивали палками. Этим занимался немец ССовец по фамилии Цеп. Одна женщина беременная, нагая спряталась в ворох одежды. Ее нашли. Били нагайками. А потом в лазарете убили", - рассказала Юлия Венгер.

Знакомиться с подобными свидетельствами Холокоста, числа которым нет, жутко, но необходимо, чтобы ничего подобного больше никогда не повторялось.