В России могут ужесточить наказание за запрет на общение с ребёнком

Госдума планирует ужесточить наказание за неисполнение родительских обязанностей.

В частности, штраф за отказ ребенку в общении с родителем или другими родственниками вырастет втрое, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники.

Сейчас за первое подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 2–3 тысяч рублей, при повторном — 4–5 тысяч. Если поправки будут, приняты, то сумма штрафа увеличится до 5–10 тысяч рублей и до 15–20 тысяч рублей соответственно.

Депутаты занялись этим вопросом на основании роста числа судебных разбирательств, когда одного из родителей (чаще всего отца) лишают права видеться с ребенком.

При этом некоторые специалисты считают, что для родителей, которые ведут затяжные споры вокруг детей, эти штрафы не играют существенной роли.