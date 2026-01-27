Ошибки россиян, из-за которых банки блокируют переводы и карты

Банки блокируют переводы, если поведение клиента при проведении операции выглядит нетипичным.

У каждого клиента банка есть определенные привычки. К нетипичным относятся операции, которые отличаются от привычного поведения клиента: например, он начал переводить деньги чаще, решил сменить банкомат, снял больше денег, чем обычно, сменил устройство перевода. Банки также обращают внимание, кому, в каком количестве и с какой частотой были отправлены деньги, сообщил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин в интервью РИА Новости.

В качестве примера эксперт привел ситуацию, когда клиент, ранее не отправлявший онлайн более 20 тысяч, внезапно пытается перевести один миллион рублей.

"Точных параметров, при какой разнице с "обычным переводом клиента" конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет", - заметил Пашин.

С начала года банки расширили перечень критериев подозрительных операций. Из-за этого за первые недели 2026 года количество временных блокировок карт достигло 2-3 миллионов. Прежде за месяц блокировалось в среднем около 330 тысяч переводов.