Российские войска продолжают наступление по всем направлениям в зоне специальной военной операции. Итоги своей инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад" подвел начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Замминистра обороны отметил успехи российской армии. По данным Герасимова, в заблокированном районе у Купянска, на участке местности размером 4 на 6 километров, остаются в окружении около 800 боевиков ВСУ. Также продолжается уничтожение окруженных формирований противника на восточном берегу реки Оскол силами частей 1-й танковой армии.

Продолжают наступление соединения группировки войск "Днепр". По данным Герасимова, передовые подразделения находятся на удалении 12-14 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра Запорожья. Освобождена Новояковлевка в Запорожской области. Успешно развивается наступление на рубцовском и краснолиманском направлениях. Части 20-й армии взяли под контроль более 90% жилой настройки населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое и завершают их освобождение.