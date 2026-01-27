Странные вещи творятся с первым концертом Ларисы Долиной в 2026 году

Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.

В итоге Верховный суд постановил, что артистка больше не является собственницей квартиры. Знаменитая исполнительница должна была еще до Нового года освободить жилье. Но вместо того, чтобы передать ключи новой владелице квартиры, Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой улетела на элитный курорт.

19 января певицу принудительно выселили из квартиры в Хамовниках. Сама артистка, к слову, была об этом извещена.

Вся эта история сильно подпортила репутацию Ларисы Долиной. Кто-то и вовсе утверждает, что карьера певицы закончена. Сама исполнительница, впрочем, не падает духом, у нее запланировано много концертов на 2026 год. Однако люди не торопятся посещать выступления артистки.

Так, билеты на концерт народной артистки России, который должен пройти в московском баре Petter, распроданы менее чем на половину. Динамика продаж продемонстрировала странные колебания, отмечает РИА Новости. Днем в понедельник, 26 января, оставалось 18 мест, к вечеру их стало 14, но затем в свободном доступе оказался 51 билет. Фактическая заполняемость зала на первое выступление Ларисы Долиной в этом году составила лишь 44%.

