ВС России нанесли массированный удар по порту Черноморска и Одессе

Массированный удар по Одессе нанесли в ночь на 27 января российские войска. В городе зафиксирован крупный пожар, в некоторых районах отсутствует водоснабжение и электроэнергия. Наблюдатели делают вывод о поражении критически важных узлов. Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, подполье сообщает и о вторичных детонациях.

Также, по данным Лебедева, ночью зафиксирован результативный удар по портовой зоне Черноморска (Ильичевска). По информации подполья, поражена портовая часть города. Удар пришелся и по зданию МЧС, которое использовалось как площадка размещения военной техники.

Черноморск – один из ключевых элементов морской логистики. Наблюдатели сообщают о присутствии в порту иностранных военных. Предполагают, что они находились в этой зоне в ожидании военного груза. Детали о характере груза, а также о статусе иностранцев уточняются.