Киевскому режиму объяснили, на каких условиях Украина получит гарантии безопасности. Вашингтон готов их предоставить только в том случае, если Киев откажется от притязаний на территории, сообщает The Financial Times.

Как утверждают источники издания, украинской стороне поставили ультиматум. Администрация президента США Дональда Трампа дала понять Украине: гарантии безопасности Вашингтона возможны только в случае, если Киев первым согласится на мирную сделку, которая подразумевает территориальные уступки с украинской стороны.

Зеленский25 января в очередной раз заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст территории России. При этом глава киевского режима утверждал, что соглашение о гарантиях безопасности Украине готово на 100% - и Киев только ожидает сигнала от Вашингтона по дате и месту подписания документа.