"Шереметьево" закрыли на прилет самолетов из-за непогоды

Столичный аэропорт "Шереметьево" временно закрыт на прилёт из-за метели.

Ограничения действуют с 09:00 мск до 12:00 мск, сообщили в воздушной гавани.

Авиакомпании проводят корректировку расписания вылетов и прилетов. Все актуальную информацию можно узнать у перевозчика по телефону или через официальные онлайн-каналы.

Сильный снегопад пришел в столичный регион накануне вечером. Он до 29 января, прирост снега может составить до 50 сантиметров.

На утро 27 января в Москве на дорогах девятибальные пробки. На некоторых участках МКАД сейчас буксуют фуры. Водителей просят пересесть на общественный транспорт.